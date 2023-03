Festen Vinterberg sbarca a teatro Una famiglia, un segreto, uno choc

Ai Rinnovati arriva ‘Festen’. Primo adattamento italiano tratto dalla sceneggiatura del film diretto nel 1998 da Thomas Vinterberg, portato in scena con la regia di Marco Lorenzi, fondatore della compagnia torinese Il Mulino di Amleto, che insieme a Lorenzo De Iacovo ha realizzato la versione italiana. La scena si svolge durante la riunione di una famiglia dell’alta borghesia danese per il sessantesimo compleanno del patriarca Helge, quando il figlio maggiore prende la parola per fare una rivelazione che cambierà il corso degli eventi.

Spettacoli domani e sabato alle 21, domenica alle 17. E sabato alle 18 l’incontro con il pubblico nel foyer del teatro. Insieme a Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi, protagonisti sul palco Elio D’Alessandro, Yuri D’Agostino, Roberto Lanave, Carolina Leporatti, Raffaele Musella, Angelo Tronca e la senese Barbara Mazzi.

"Sono emozionatissima – racconta l’attrice – non solo perché torno nella mia città ma anche perché saliremo su quel palco che per me è sempre stato molto importante. Da bambina facevo i saggi sul palco dei Rinnovati. E nel 2012 ci sono tornata per uno spettacolo. Dopo 11 anni salirci sopra di nuovo è un’emozione difficile da raccontare. Quando mi hanno detto che avremmo portato lo spettacolo a Siena sono saltata in piedi dalla gioia". Uno spettacolo che nasce da una sceneggiatura per il cinema, ma che prende le distanze dal film adottando il linguaggio del teatro. Ma in scena il cinema torna, perché a riportarlo sono delle videocamere che trasmettono le immagini sullo sfondo della scena.

"Non è la messa in scena di un film – racconta Mazzi – ma un ripensare l’uso della telecamera, in un dialogo tra cinema e teatro, tra falso e reale". La riunione di famiglia è un tema caro al teatro e anche in questa rassegna senese ci sono stati altri spettacoli che ne hanno esplorato le dinamiche. Qui però siamo in Danimarca, in una casa nel bosco attorno alla quale sembra echeggiare Shakespeare. "All’inizio – racconta Mazzi – sembra quasi di andare verso la tragedia di Amleto. Ma in ogni famiglia c’è qualche problema. Qualche segreto da nascondere. E in questo modo di nascondere le cose per difendersi, la famiglia diventa una metafora della società. In questo caso siamo in un contesto nordico, e il carattere dei personaggi consente di metabolizzare in modo quasi impassibile quello che invece sconvolge gli ospiti della cena. Ovvero, il pubblico".

Riccardo Bruni