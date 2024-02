Festa Ultramarathon. Oltre mille partecipanti tra le vie del centro e le campagne senesi

Dopo due giorni di maltempo, il sole ha baciato la nona edizione della Terre di Siena Ultramarathon, che ha registrato oltre mille partecipanti alla spettacolare manifestazione quest’anno disputata su cinque distanze: le tre competitive di 50, 32 e 18 chilometri, le due passeggiate di 13 e 5 chilometri, con percorsi che da piazza del Campo si sono snodati in particolare tra i territori del Chianti e la Via Francigena.

L’ultramaratona è organizzata dal Comitato Uisp di Siena in collaborazione con il Comune di Siena. A firmare questa edizione delle Terre di Siena Ultramarathon sono stati Emanuele Quercioli (Polisportiva Ellera Asd) in 3:32’33”, che ha bissato il successo dello scorso anno, e Sabrina Chiappa (Running Station Team) in 4:26’46” nella 50 chilometri; Matteo Giacomelli (Asd Runners San Gemini) in 1:57’57”, primo come nel 2023, e Arianna Lutteri (Team KM Sport) in 2:18’03” nella 32 chilometri; Matteo Rossi (Gs Orecchiella Garfagnana) in 59’58” e Cassandra Ulivieri (TX Fitness Ssd) in 1:14’29” nella 18 chilometri.

"Finalmente è arrivato il giorno della gara – ha commentato l’assessore allo sport Lorenzo Loré –. Ammiro la loro passione, la loro forza di volontà e disciplina. Questo è un evento che coniuga perfettamente le emozioni e il messaggio di salute e benessere dello sport con la valorizzazione del territorio. Chi corre questa gara ha la meravigliosa opportunità di ammirare angoli nascosti e poco conosciuti della città e delle sue campagne. Ringrazio per questo il Comitato Uisp di Siena, ma anche la polizia locale e le centinaia di volontari sul percorso sempre pronti ad accogliere i maratoneti".

Nella gara più dura, la 50 chilometri, Quercioli ha bissato il successo 2023, allora sotto la pioggia. Da segnalare, nella 32 chilometri femminile, la vittoria di Arianna Lutteri, campionessa italiana di maratona 2021.