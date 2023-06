Festa titolare a Chiozzola, Cronoscalata, Santa Messa, Restauro del Drappellone e Stasera nell'Onda

· CHIOCCIOLA

– Festa titolare in occasione della ricorrenza dei santi patroni Pietro e Paolo.

– Sabato 24 giugno alle 16 XLIII Cronoscalata ‘Elveno Petreni’, iniziativa all’insegna dello sport e della socialità dedicata ai piccoli di tutte le contrade.

– Domenica 25 giugno alle 9 nell’Oratorio della Contrada verrà celebrata la Santa Messa in ricordo dei Chiocciolini defunti e alle 9,45 avrà luogo l’omaggio della Comparsa ai cimiteri. Alle 19 nel Museo Sala delle Vittorie si terrà la presentazione del restauro del drappellone del 1823 quindi, a partire dalle 20 si potrà cenare per le strade del rione con osteria, braciere e stand enogastronomici.

– Lunedì 26 giugno dalle 20 continua la festa nel rione con osteria, braciere, stand enogastronomici e l’immancabile pista dei barberi per i cittini.

– Martedì 27 giugno alle 18,30 nel Museo Sala delle Vittorie sarà presentata la pubblicazione celebrativa dei 90 anni della Sezione Piccoli Chiocciolini. Quindi, a partire dalle 20 si rinnova l’appuntamento con gli stand e con il palio dei barberi.

– Nelle serate del 25, 26 e 27 giugno il Complesso Museale sarà aperto dalle 22 alle 24 con possibilità di visite guidate.

– Mercoledì 28 giugno alle 16,45 battesimo contradaiolo e alle 18,30 cerimonia di presentazione alla contrada dei giovani chiocciolini. Alle 19,45 ricevimento della Signoria all’Arco di Santa Lucia e alle 20.00 sarà celebrato il Solenne Mattutino.

– Giovedì 29 giugno la comparsa renderà omaggio alle consorelle con il tradizionale ‘Giro di onoranze’ che culminerà con l’omaggio del Cero in Provenzano. Il rientro nel rione del popolo e della comparsa avverrà da Piazza del Campo, dopo la prima prova.

– Mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 giugno sarà possibile cenare nel rione (con tessera o abbonamento) mentre sabato 1 avrà luogo la cena della Prova Generale (con tessera numerata). Le tessere delle cene saranno disponibili nella Cancelleria della Contrada a partire da martedì 20 giugno. Non sarà possibile effettuare prenotazioni. Per informazioni 057745455.

· DRAGO

– Domani alle 18 nella Galleria dei Costumi, in Via del Paradiso 21, si terrà la presentazione della nuova edizione del libro ‘Il mistero della pallacorda’. La prima inchiesta del Commissario De Pedris di Riccardo Pedraneschi.

Presentazione a cura di Laura Bonelli, protagonista del giallo.

Partecipano: Riccardo Pedraneschi, autore. Massimo Soncini, editore e direttore di ‘Giallo Parma’.

– Domani alle 21 in prima ed alle 21,15 in seconda convocazione avrà luogo, nella società di Camporegio in San Domenico, l’ assemblea generale della contrada.

· NICCHIO

– Lunedì 26 giugno alle 21,15 in seconda convocazione, nei locali del Santa Chiara si terrà l’assemblea del popolo.

· ONDA

– ‘Stasera nell’Onda’ fino a venerdì 23 giugno, in vista della Festa titolare di sabato 24. I Giardini del rione di Malborghetto saranno ogni sera animati, da cene, musica e momenti conviviali.

Stasera al ristorante si potranno gustare i piatti della Parmolaia, nei giardini torna la brace mentre si balla con Mirco Roppolo Dj Vintage.

– Domani le ricette degli Attortellati, in alternativa sarà possibile scegliere la brace. La serata musicale si preannuncia di alto livello con i BCube protagonisti sul palco.