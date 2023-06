Festa scudetto Serata tinta di biancoazzurro

Buonconvento si è tinta di azzurro. Una serata indimenticabile in cui i tanti tifosi napoletani residenti nel territorio hanno festeggiato la vittoria del campionato con canti e ottimi piatti. I supporter del Napoli, oltre un centinaio, si sono dati appuntamento al ristorante Antiche Mura, il cui proprietario, Ciro Fontanella, napoletano doc da anni a Buonconvento, è un grande tifoso. Uno dei promotori dell’iniziativa è Antonio Aruta. "Magnifica serata – racconta – con la voglia di stare insieme e di festeggiare lo scudetto". Organizzazione perfetta, buon vino, canti, foto di rito. "Questa splendida serata ci ha regalato emozioni". Parole di Ciro, conosciuto anche come il ‘Pizzaiolo di Obama’, da quella volta che insegnò i segreti della pizza napoletana all’ex presidente della Casa Bianca in vacanza in terra di Siena.

Marco Brogi