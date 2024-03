Festa per la sede Cisl: "Attenzione sul lavoro"

Sede nuova, problematiche occupazionali vecchie da spazzare via sul nascere. Questo il tema portante degli interventi che i dirigenti regionali, provinciali e di zona della Cisl hanno sviluppato durante l’inaugurazione della nuova sede Cisl zona Amiata, in via Trento 10 ad Abbadia Salvatore. Un momento di festa ma anche di riflessione: ci sono alcuni segnali nel mondo della pelletteria, c’è crisi profonda nelle attività turistiche invernali, provocata dalla mancanza di neve. Nel versante senese della montagna non si è sciato neppure per un giorno.

Problemi silenti ma, per i dirigenti Cisl, non privi di negativi effetti occupazionali e sociali. "C’è bisogno di un sindacato vigile per evitare che brutte sensazioni producano effetti negativi". Questo uno dei passaggi di Riccardo Pucci. segretario provinciale Cisl, che ha portato il saluto dell’organizzazione ai numerosi presenti esprimendo soddisfazione per la sede.

Ha quindi preso la parola Jose Coppi, l’indiscusso protagonista di questo sindacato in Amiata e non solo. Da oltre mezzo secolo alla guida della struttura di zona della Cisl dopo avere ricoperto molteplici incarichi, tra i quali anche quello di segretario provinciale dell’unione, ha vissuto una nuova emozione per la nuova, funzionale sede. Il suo intervento si è incentrato sulla sua lunga esperienza ricordando quanto l’unità ha contribuito a superare le difficoltà, le dure battaglie, condotte nel corso di tanti anni.

Ha sottolineato il costante confronto con le amministrazioni locali rivendicando anche i tanti successi ottenuti. Dalla crisi della ex Sbrilli a quella delle miniere di mercurio alla Floramiata. Poi il ’colpo di reni’: l’Amiata diventa fonte di lavoro. La Stosa, le pelletterie, Floramiata, il turismo estivo e sportivo, le catene commerciali. Un lungo applauso ha sottolineato il riconoscimento al dirigente di lungo corso. Un apprezzamento per la nuova sede che offre servizi ai cittadini. La chiusura al segretario regionale Ciro Recce.