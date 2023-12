Festa nel segno della solidarietà e alle Scotte

Un successo. Questo è stato il gran ballo 2023 organizzato dalla Round Table 41 Siena, associazione giovanile attiva dal 1990 in città. Nella magnifica cornice di palazzo Sergardi Biringucci, l’evento curato da BV Events Wedding Planner di Benedetta Vittori è riuscito nell’intento di richiamare un gran numero di senesi, oltre che molti soci della Round Table da tutta Italia. Quest’anno il ricavato dell’evento è stato devoluto a favore della Lilt Siena. Come spiega l’architetto Guido Bruni, presidente Round Table Siena per l’anno 20232024, "grazie alla partecipazione di più di 100 commensali potremo fare una significativa donazione all’associazione per sostenere il percorso di screening pediatrico ‘Fronzaroli’. Leonardo era un nostro caro amico e la sua scomparsa prematura ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chiunque lo conoscesse".

"Durante la serata è stato un piacere accogliere soci della Round Table, socie del Ladies Circle di Trieste – ha aggiunto Bruni –, il comitato nazionale della Round Table Italia e tanti ex soci tra cui tre dei fondatori, ovvero Cino Cinughi dei Pazzi, Paolo e Pietro Burroni. Ringrazio anche il Rotaract Club di Siena e la sua gentilissima presidente Refiela Shoraj che ha organizzato la sua Conviviale nello storico ‘Piccolo Teatro’ di Palazzo Sergardi con una relatrice di alto spessore, la Ceo e Founder di C-Your Culture Claudia Tattanelli, esperta nel settore dell’employer branding. È stato un evento a cui hanno partecipato numerosi membri dell’associazione".

Dopo la cena degli auguri, il Round Table 41 Siena, insieme al Rotaract Club Siena si è recato ieri al Reparto di Pediatria del Policlinico Le Scotte per la ormai tradizionale calata dei Babbo Natale, in collaborazione con Edilizia acrobatica.