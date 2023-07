Festa Medievale da record Solo nella prima giornata presenti 1.700 visitatori

Record di presenze alla Festa Medievale ‘Monteriggioni di torri si corona’. Nella prima giornata di apertura, quella di venerdì, sono stati oltre 1700 gli accessi al Castello. Una vera novità e sorpresa per gli organizzatori. "Il venerdì del fine settimana della Festa – spiegano – da sempre è considerato il giorno con meno presenza di pubblico. In questa edizione, invece, grazie anche alla rinnovata formula, già la prima giornata è risultata di grande attrazione".

"Siamo felici di questo successo e anche della cena del giovedì – afferma il primo cittadino, Andrea Frosini – Adesso (dopo anche la giornata di ieri) ci attende un altro giorno per celebrare ancora la trentesima edizione di questo atteso appuntamento. Continuiamo a raccontare la nostra storia combinando tradizioni, cultura divertimento. Vorrei cogliere di nuovo l’occasione per esprimere il mio personale ringraziamento in particolar modo alle associazioni del territorio e a tutti coloro che si stanno adoperando per la riuscita della Festa a livello organizzativo".

"Sicuramente, questi dati sono significativi – afferma l’assessore alla cultura e al turismo Marco Valenti – vorrei, però, porre l’attenzione sul percorso che abbiamo iniziato ad intraprendere. Il lavoro da fare è ancora molto, ma stiamo affrontando la Festa con una mentalità che vuole porre l’attenzione sulla qualità e l’attendibilità. Il numero delle presenze, per questo, non è un caso, ma frutto della condivisione e dell’inizio di un progetto di crescita collettivo". La Festa prosegue con la parata di tutti gli artisti e le artiste che parteciperanno alla kermesse: sfilate in abito storico, spettacoli di piazza, antichi mestieri e artisti di strada. Conclusione stasera con i fuochi artificiali e il concerto finale de "La Giostra". Non solo. Quest’anno, in tema di "proposte culinarie", è stata realizzata e condivisa una raccolta di pietanze tratte da ricettari di fine XIII-XV secolo. Le associazioni si attengono rigorosamente a esse e, peraltro, hanno già scelto un piatto che sarà oggetto di giudizio da parte di una giuria di esperti che entrerà in azione proprio stasera. È stato istituito il premio "La XV torre" per la migliore proposta filologica composta da cibo e allestimento. Si ricorda che l’ingresso è di 5 euro, gratuito per i residenti e per i bambini sino a 10 anni.

Fabrizio Calabrese