Festa di San Lucchese Oggi le celebrazioni

Una Festa patronale che torna pienamente a coinvolgere la città, la comunità religiosa, il tessuto associativo. Poggibonsi si ferma: scuole, negozi e uffici chiusi per la ricorrenza del 28 aprile. Dopo gli appuntamenti della vigilia, dai tradizionali fuochi lungo il torrente Staggia alla processione con il Corpo del Santo trainato dal carro storico della Misericordia, in programma oggi, fin dal primo mattino, gli allestimenti degli stand delle attività commerciali e delle realtà locali del volontariato, alcune delle quali impegnate anche in progetti di solidarietà, in una giornata come di consueto caratterizzata dall’intenso calendario di carattere liturgico per onorare San Lucchese, primo Terziario francescano. Alle 11 nella Basilica del Patrono la Santa Messa che sarà presieduta dall’Arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Cardinale Augusto Paolo Lojudice, alla presenza delle Autorità Civili e Militar e dei tanti devoti di Lucchese. Alle 16,30 benedizione della Città con il Corpo del Santo. Nella Basilica le altre celebrazioni alle 18 e alle 21. Senso di aggregazione e momenti ricreativi per un evento che ha conosciuto, nei giorni scorsi, diversi, interessanti appuntamenti preparatori, dall’esposizione dei Corali e della pagine miniate (potranno essere visitati fino a lunedì 1 maggio all’interno della Basilica), alla presentazione del volume numero 52023 dei Nuovi quaderni poggibonsesi, a cura di Lucia Pratelli, dal titolo "Il Convento e la Basilica di San Lucchese a Poggibonsi", disponibile in libreria. Alle 22, stasera, la conclusione con il sempre suggestivo spettacolo pirotecnico che richiama numerosi poggibonsesi per dividere tra loro le emozioni dal vivo.

Paolo Bartalini