Festa dell’Unità Fiano presenta il libro ’Ebreo’

E’ entrata nel vivo la Festa dell’Unità di Chiusi Scalo con l’affollato incontro tra cittadini e amministratori comunali, alla presenza del sindaco Gianluca Sonnini e degli assessori, moderato dalla segretaria del Pd Simona Cardaioli. Stasera, dalle 18,15, altro appuntamento di livello con la presenza di Emanuele Fiano, già parlamentare Pd, che presenterà il suo libro ’Ebreo’. Un testo che parla di una storia personale dentro una storia senza fine, quella dell’identità ebraica, alla luce della varietà e disparità delle sue espressioni storiche. Fiano ha vissuto tutto in prima persona, come ebreo e come figlio di Nedo, straordinario testimone della Shoah.

A introdurre l’incontro sarà il segretario provinciale del Pd, Andrea Valenti. Altro importante appuntamento sabato, sempre dalle 18,15, ai giardini pubblici di Chiusi Scalo: si parlerà di legalità, sicurezza e lavoro con la senatrice Vincenza Rando, componente della segreteria nazionale del Pd. Con lei si confronteranno il segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil, Pietro Colapietro, la vice segretaria regionale del Pd Stefania Lio e il segretario provinciale Cgil Fabio Seggiani.

Massimo Montebove