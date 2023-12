Festa delle fiaccole, è tutto pronto. Trentasette ’piramidi’ di fuoco

di Massimo Cherubini

Tutto, dopo giorni e giorni di lavoro, è pronto per la grande festa delle "Fiaccole di Abbadia San Salvatore". Sono trentasette le "piramidi" di legna, costruite con grande cura, sistemate in altrettanti punti del paese. Dal centro storico alla parte nuova. Trentasette enormi falò che illumineranno e riscalderanno la notte della vigilia. Una festa che vanta una tradizione millenaria. Prima i fuochi servivano a riscaldare i fedeli in attesa di porgere i doni all’Abbate, oggi rappresentano un avvenimento di grande richiamo turistico. Il fuoco delle trentasette fiaccole brucerà 1200 quintali di legna. Parte donata dall’Unione dei Comuni parte dalla società Macchia Faggeta. La grande festa prende il via il 24 alle ore 18 quando davanti al comune verrà incendiata la prima fiaccola. Subito dopo i capi fiaccola saliranno fin all’apice della catasta di legna- ce ne sono diverse alte anche sette metri- per incendiarle. Quello dell’accensione della prima fiaccola è un momento assai atteso e partecipato. Alla presenza del sindaco, delle autorità il parroco benedirà la fiaccola. Presente, come lo è da ormai diversi anni, il presidente della Regione Eugenio Giani. Rimasto fortemente attratto dalla singolare manifestazione, dall’elevato calore, in tutti i sensi, della festa. Come lui tantissimi turisti -si pensi che sono attese fino a quindicimila persone- gente di paesi limitrofi che trascorre la notte della vigilia di Natale tra le fiaccole di Abbadia San Salvatore. Avvenimento che, tradizionalmente, ha due versioni: quella dei canti natalizi e del rispetto della vigilia fino alla mezzanotte, poi in molti vanno ad assistere alla solenne Messa di Natale. Quindi arriva il momento di una festa diversa con carne di vario genere cotta sulle brace delle fiaccole, un bicchiere di buon vino che si trova nei punti di ristoro disseminati per l’intero paese. "E la comunità, che durante tutto l’anno attende la sua notte magica, celebra -si legge nella nota del Comune- le Fiaccole con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti, mercatini e moltissime altre iniziative che trasformano Abbadia in un autentico villaggio natalizio. Un Natale unico, fatto di cose buone e sincera semplicità che parla al cuore e che non si trova in nessun altro luogo al mondo". Per maggiori informazioni: tel 0577770361; Facebook: abbadia città delle fiaccole