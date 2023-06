Festa dell'Arma, il bilancio del comandante Pitocco: "I furti sono tornati a livelli Pre-Covid"

Siena, 6 giugno 2023 - Non ci sono segnali di criminalità organizzata nella provincia di Siena ma bisogna tenere sempre la guardia alta, sostiene il colonnello Angelo Pitocco, comandante provinciale dei carabinieri.

Che ha fatto il primo bilancio dell'attività per la festa dell'Arma, una cerimonia molto partecipata con riconoscimenti per il personale operativo ma anche borse di studio per studenti e un dono al rettore del Magistrato delle Contrade, queste ultime elogiate da Pitocco per l'impegno sociale e la fedeltà alle tradizioni.

Tanti i dati: un incremento del 300% degli arresti per droga nei primi 4 mesi del 2023, una ripresa dei furti tornati ai livelli pre- covid. Un'attenzione forte, che ha gia' portato a rilievi e sanzioni, sull'uso del territorio, molto importante alla luce dei nubifragi degli ultimi tempi. E poi la novità annunciata dal colonnello: il porta a porta dei carabinieri, soprattutto nelle zone più isolate della provincia, per mettere in guardia gli anziani dai trucchi di chi vive facendo raggiri.

Laura Valdesi