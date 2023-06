Festa della Repubblica All’Università ’Le parole della Costituzione’

"Il 2 giugno, Festa della Repubblica, come momento del ricordo storico, il momento fondante di questo Pease, da cui siamo andati avanti. Il futuro sono i giovani e il nuovo inizio non può che partire dalla Costituzione. Il Presidente Mattarella, citando De Gregori, il 2 giugno 2021 disse ’la storia siamo noi, nessuno si senta escluso’. Prendo in prestito questa affermazione per rendere il senso di questa giornata, che vede le istituzioni in sinergia e insieme ai giovani", così il prefetto Matilde Pirrera sintetizza l’incontro – ieri alla Stranieri – con gli studenti. ’Le parole della Costituzione’ il titolo dell’incontro promosso dalla Prefettura con i due atenei, all’interno degli eventi per la Festa della Repubblica.

In platea alcune classi di liceo, che, nell’anno in conclusione, hanno lavorato sul tema della Costituzione e sulle sue parole, così come richiesto dalle Università; fra i relatori, insieme al prefetto Pirrera, i due rettori degli atenei senesi: per ricordare il referendum del 2 e 3 giugno 1946 con cui gli italiani misero fine alla monarchia e scelsero la Repubblica.

"E’ l’occasione per ragionare su ogni singola parola di una Carta fra le più belle al mondo, la Costituzione italiana, che definisce le regole del vivere civile - sottolinea il professor Roberto Di Pietra, rettore dell’Università degli Studi -. Ai giovani dobbiamo trasmettere la consapevolezza che ci sono diritti e doveri, entro i quali muoversi e dare il proprio contributo".

Il rettore Tomaso Montanari dà il via al confronto mostrando un’urna del 1946: "L’ho trovata e acquistata - racconta -. In urne come questa nel 1946 abbiamo votato e fatto la storia: è stato il primo voto aperto alle donne, abbiamo scelto la repubblica e poi eletto la Costituente. Repubblica e Costituzione sono inseparabili: il 2 giugno è il cuore della nostra storia. E la riflessione non poteva che farsi in università, il luogo della cultura e il luogo dove imparare ad attuare un progetto, un disegno, quello della Costituzione, ancora inattuato. La storia della Repubblica è nata in quell’urna ma non si è conclusa. Allora le parole della Costituzione - diritto all’abitare, allo studio, lavoro, eguaglianza –, i 12 principi fondamentali sono la bussola del progresso materiale e spirituale della nostra società. Il futuro si costruisce sulla ’rivoluzione promessa’ di Piero Calamandrei".

Paola Tomassoni