Festa della Madonna con il Cardinale Lojudice

Poggibonsi si prepara alla Festa della Madonna del Santuario di Romituzzo. Domani il Cardinale Augusto Paolo Lojudice interverrà alla processione che dalle 21,30 si dirigerà dalla Collegiata al Santuario attraversando via Socrate Sardelli, via Vallepiatta, Largo Campidoglio, via del Colombaio e il cavalcavia. Domenica 7 la Messa solenne delle 12 sarà animata dal coro parrocchiale, in una giornata caratterizzata dalla tradizionale fiera di beneficenza che proseguirà anche nella giornata conclusiva di lunedì 8 maggio, insieme con le Messe che saranno celebrate alle 9, alle 12 e alle 18,30. Alle 21 le funzioni di chiusura della Festa.