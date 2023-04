Festa della Liberazione L’anniversario mette d’accordo tutti i candidati a sindaco

di Cristina Belvedere

Nel giorno del 25 Aprile le rivalità politiche verranno messe da parte. Tutti gli otto candidati a sindaco concordano infatti sull’importanza dell’anniversario della Liberazione per la storia d’Italia e di Siena, annunciando la propria presenza alle celebrazioni ufficiali. In Piazza ci sarà sicuramente Nicoletta Fabio, candidata del centrodestra: "Il 25 Aprile è una data storica che ci ha consentito di avere un futuro – afferma –. ’La libertà è come l’aria’, furono le parole pronunciate nel 1955 da Piero Calamandrei. Parole che tutti i giorni dovremmo tenere presenti per non commettere gli errori del passato e rispettare la nostra storia".

Anna Ferretti, candidata del centrosinistra, non ha dubbi: "Sarò sia all’Asilo Monumento che in Piazza. Rileggevo le parole del presidente Sandro Pertini che fanno riflettere: fu lui – sottolinea – il 25 aprile ad annunciare alla radio da Milano la Liberazione e a pronunciare nel 1970 alla Camera un discorso sul valore del 25 Aprile, la lotta degli operai e la Resistenza come lotta di popolo. In questo momento più che mai è importante ricordare che siamo qui per riaffermare la vitalità della libertà e della giustizia sociale. Perché non c’è libertà senza giustizia sociale e non si avrà mai vera giustizia sociale senza libertà".

Presente alle celebrazioni di oggi anche Fabio Pacciani, Polo Civico Siena: "Il 25 Aprile è la liberazione da un regime sanguinario che ha tentato di cancellare le libertà umane fondamentali. Ci ha provato, ma non ce l’ha fatta, grazie a donne e uomini di diversa provenienza, cultura, idee e orientamenti che si sono uniti in “una Resistenza che, sosteneva Giorgio La Pira, fu legittima contro chi voleva opprimere la coscienza umana“. Il valore della Resistenza resta immutato nel tempo". Roberto Bozzi, Azione, annuncia: "Sarò presente alle celebrazioni in quanto iscritto all’Anpi da anni. Ritengo infatti che la libertà vada portata ogni giorno nella vita delle persone". Il civico Massimo Castagnini sarà in Piazza con il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, suo alleato nella corsa a Palazzo pubblico: "E’ un momento importante per Siena e tutta l’Italia. Non dobbiamo dimenticare da dove veniamo e dove, spero, non torneremo". Emanuele Montomoli parla di "messaggio sempre attuale, che andrebbe spiegato meglio nelle scuole perché offre prospettive di democrazia".

Elena Boldrini, 5Stelle, annuncia la presenza della lista alle celebrazioni: "Il 25 Aprile dovrebbe unire e non dividere. L’unione, la fratellanza, l’umiltà, l’accettazione delle diversità devono tornare al centro della vita politica per permetterci di evolverci e di non ripetere mai più gli errori del passato". Infine Alessandro Bisogni, Siena Popolare: "E’ importante, mai come ora, riconfermare i valori antifascisti della Costituzione viste le sfrontate dichiarazioni antistoriche di questo Governo. Siena Popolare sfilerà nel corteo".