Festa del Pigio 2023. Omaggio a Novelli

Il Pigio 2023, terminato con la doppia affermazione di Cimamori (maschile e Lady) e degli Orti per gli aspetti scenografici, ha riservato nel pomeriggio di domenica un omaggio a sorpresa. Una dedica a luoghi e a personaggi della storia di Poggibonsi grazie alla rappresentazione del Borgaccio in piazza Nilde Iotti. Durante la sfilata infatti i rionali in viola hanno esibito varie gigantografie e una di queste raffigurava Novello Novelli, l’impresario teatrale di Poggibonsi divenuto attore in numerosi film di Francesco Nuti. Un tributo molto apprezzato, indipendentemente dagli esiti della classifica, in una rassegna che dal profilo delle scenografie aveva per tema ’Le emozioni’. Notevole la partecipazione nella due giorni di gare a Poggibonsi, grazie all’impegno dell’Associazione dei Rioni presieduta da Martina Angiolini, delle squadre in gara, delle voci sul palco di Irene Chiti e Luca Sprugnoli, del volontariato, dei commercianti e delle associazioni che hanno allestito gli stand.

Paolo Bartalini