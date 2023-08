Festa del gatto, la polizia di Poggibonsi porta ‘Romina’ sul tetto della volante

Siena, 8 Agosto 2023 - Il commissariato di Poggibonsi era stato scelto dalla gatta Romina, per tutti Momy, come sua seconda casa fino a diventare famosa in tutta Italia. Poi, però, gli uffici hanno cambiato sede temporaneamente traslocando dal centralissimo piazzale Rosselli alla zona di Salceto al civico 55. Un cambio, per l’arco di tempo necessario, dettato da esigenze di adeguamento dell’immobile che ormai da decenni ospita la polizia e che si trova nel centro di Poggibonsi, con ingresso dalla piazza sulla quale si affaccia anche il Teatro Politeama.

Amicizia vera, quella fra la gatta (che ha la sua padrona) e i poliziotti del commissariato guidato da Gianluigi Manganelli. Tanto che Momy è rimasta sul posto fino a che non è stato portato via l’ultimo. E’ perfino salita in macchina con gli scatoloni, quasi a cercare di impedire a tutti i costi le operazioni di trasloco facendo inciampare tutti. Ed è stata portata dalla proprietaria a trovare i suoi ’amici’ nel nuovo commissariato. Ha fatto il giro dei social la foto della gatta che, desolata, guarda la porta del commissariato di viale Rosselli. Chiusa.

Ma i poliziotti, come riporta anche sui social ’Agente Lisa’, hanno fatto una bella sorpresa alla micia, loro mascotte, portandola sul tetto della Volante per un giro nel giorno della Festa del gatto che si celebra oggi. Perché l’amicizia è una cosa seria.