Festa del Corpo con il saluto di Manganelli

Sono in programma per lunedì 12 febbraio le celebrazioni in occasione del 175esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale che vedrà il saluto alla città del comandante Marco Manganelli, in pensione dal primo marzo prossimo.

Il programma prevede alle ore 10 la Santa Messa nella Cappella interna di Palazzo Pubblico. Alle ore 10.45, in Sala del Mappamondo, ci saranno la presentazione del Corpo da parte del Comandante Marco Manganelli, il saluto del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e quello dell’assessore delegato alla Polizia Municipale Enrico Tucci. Seguirà un aperitivo nella Sala del Concistoro.

Lunedì 12 febbraio, tutti gli uffici della Polizia Municipale, compresi quelli del Servizio tecnico amministrativo, resteranno chiusi al pubblico. Saranno operativi, fino alle ore 14, un addetto della centrale operativa e una pattuglia per il pronto intervento. Dopo tale orario sarà necessario, per le emergenze, contattare Polizia di Stato e Carabinieri. Come di consueto, verrà svolto il servizio ai plessi scolastici in ingresso e in uscita, in orario antimeridiano.