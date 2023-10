Festa del cinema a Roma. Bruschettini lancia il film

Una impronta della Valdelsa sulla Festa del Cinema di Roma. Ha ricevuto consensi il docufilm ’La voce senza volto’, prodotto dal poggibonsese Francesco Bruschettini per Kahuna Film (la casa cinematografica da lui creata) insieme a Moonlight Cinema e Televisione e a Snv Italia. L’opera è stata presentata in anteprima durante la prestigiosa vetrina. "Siamo soddisfatti degli esiti – ha detto Bruschettini – per questa pellicola scritta e diretta da Filippo Soldi da un’idea di Michele Lo Foco, dedicata al doppiaggio. Al mio fianco, nella produzione, Jacopo Capanna e Dario Mazzoli". "La Voce senza volto – si spiega – è un viaggio per conoscere una pratica che ha avuto in Italia uno sviluppo eccezionale". Da qui una serie di interviste a personaggi del settore. Tra loro Masolino e Caterina D’Amico, figli della sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico, cittadina onoraria di Poggibonsi per parte di madre, la pittrice Leonetta Pieraccini, Massimo Rossi, Vittoria Febbi, Renato Cortesi per un’opera che porta la firma anche di Kahuna Film di Francesco Bruschettini con i soci Francesco Rossi e Matteo Vanni, nel campo della cinematografia.

Paolo Bartalini