Festa del Barbarossa a San Quirico Capitan Franci: "Finito il digiuno Vittoria del Borgo dopo 43 anni"

di Lorenzo Benocci

"Tra alcuni giorni o forse settimane troveremo le parole giuste e realizzeremo l’impresa che è stata fatta. Mi auguro che sia solo l’inizio di una nuova era". Entusiasmo alle stelle per il Capitano Tommaso Franci e per tutto il Borgo, che dopo 43 anni è tornato a vincere la Gara degli Alfieri della Festa del Barbarossa. Era il 1980, da allora mai una vittoria nella gara delle bandiere. Una sorta di incubo che domenica scorsa, al Campo delle Armi, è stato scacciato dai cinque eroi bianconeri: il tamburino Gabriele Bartolucci, e gli alfieri Davide Generali, Luca Franci, Flavio Pecci ed Ervin Ruci. Ci hanno creduto fino alla vittoria. E’ così è esplosa la festa: "Una giornata che ricorderemo per sempre – commenta Franci –. Dopo un digiuno di 43 anni, questi ragazzi sono riusciti a riportare a Sante Marie la brocca che da troppo tempo mancava. Credo che la fortuna vada anche cercata e meritata. Questi cinque ragazzi probabilmente sono stati gli unici a credere davvero che tutto questo poteva essere possibile, ancora prima delle gare". La festa continua anche a Porta Nuova, per la trentaduesima vittoria che riporta i Canneti in testa all’albo d’oro (insieme al Castello). Constantin Dragusanu ha sbaragliato la concorrenza nel tiro con l’arco ed è diventato il primo nella storia a vincere il Barbarossa sia come alfiere (3 volte) sia come arciere. "Una grande vittoria, attesa – sottolinea Tommaso Ciolfi, all’ottavo successo da Capitano – frutto del lavoro degli ultimi anni, che riporta la brocca degli arcieri a Porta Nuova. Tante le emozioni: Constantin ha fatto tre tornate da 24, è l’unico che nella storia ha vinto nel doppio ruolo. E’ una vittoria molto importante per il Quartiere, perché venivamo da annate deludenti, abbiamo ritrovato fiducia e felicità. Un grazie va a tutti i quartieranti, a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della Festa e il risultato: vinciamo tutti insieme anche se magari è una persona o cinque, a portare la brocca a casa. Vince sempre tutto il Quartiere". Infine: "Una dedica particolare a mia figlia, nata da un mese. Ha portato subito bene, questa vittoria la dedico a lei e a sua mamma".