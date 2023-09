Festa dei Rioni Reazioni a catena

A Castellina Scalo ha preso il via in questi giorni la tradizionale Festa dei Rioni. Il programma odierno prevede stasera alle 21,15 il gioco in piazza Reazioni a catena. L’iniziativa si concluderà il 17 settembre con la premiazione dei vincitori della 30esima edizione del Torneo del Barilotto. La Festa dei Rioni è un appuntamento che richiama ogni anno tanta gente anche dai paesi vicini.