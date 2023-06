Festa dei musei dedicata alla sostenibilità

La Festa dei musei parla di sostenibilità. Oggi dalle 14.30 alle 23 l’Orto botanico del Museo di storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici si trasformerà in una laboratorio a cielo aperto, con attività per ragazzi e famiglie, talk, conferenze, mostre e tanta musica. Organizzata da Fondazione Musei Senesi e dall’Università di Siena attraverso il Sistema museale universitario senese, l’undicesima edizione della Festa sarà rivolta in particolar modo ai temi della sostenibilità ambientale in chiave di cittadinanza attiva e in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I laboratori pomeridiani saranno quindi dedicati ad alcuni dei temi che rappresentano gli obiettivi dell’Agenda. "La sostenibilità – dichiara Luca Maria Foresi, presidente del Sistema museale dell’ateneo senese – è un obiettivo che si raggiunge con azioni concrete e mirate ma che soprattutto si coltiva nel lungo termine con l’educazione".

Si parlerà quindi di lotta al cambiamento climatico, consumo e produzioni responsabili, lotta alle disuguaglianze, parità di genere, energia pulita e accessibile. "Il patrimonio culturale – afferma Elisa Bruttini, direttrice di Fondazione Musei Senesi – ha un ruolo cruciale come motore e facilitatore di sviluppo. I musei devono attivare riflessioni interdisciplinari e condividere buone pratiche". Iniziative rivolte a tutti, con attività pensate per i più piccoli, per aprire un dialogo sul rapporto tra i grandi temi e le piccole abitudini personali. In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno al presidio Mattioli dell’Università.

R.B.