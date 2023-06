Festa dei Musei ’bagnata’ Gli stand al Polo Mattioli

Il maltempo che non vuole proprio rassegnarsi all’estate non ha fermato la Festa dei Musei. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Musei Senesi e dall’Università di Siena attraverso il Sistema Museale Universitario Senese, si è però spostata dall’Orto Botanico al Polo Mattioli, dove sono stati allestiti gli stand dei musei e delle associazioni che hanno aderito. Una giornata pensata per tutti, con laboratori per i più piccoli e incontri sui temi della sostenibilità, focalizzati attraverso gli obiettivi dell’Agenda 2030.

E così, dopo un’interruzione durata tre anni a causa della pandemia, l’undicesima edizione di questa festa della cultura e della ricerca è tornata a valorizzare uno dei suoi scopi principali, ovvero far incontrare i musei con i cittadini del territorio. Un’occasione resa ancora più speciale dal ventennale della Fondazione musei senesi, che festeggia così nel migliore dei modi.

"È un’iniziativa rivolta soprattutto a giovani e famiglie – afferma Alessandro Ricceri, presidente della Fondazione – per avvicinare anche i più giovani alla cultura scientifica. Il modo migliore per far sì che questo patrimonio di musei ristabilisca un rapporto con la comunità essenziale". "Abbiamo chiesto a tutti i partecipanti – spiega Elisa Bruttini, direttrice della Fondazione – di fare uno sforzo rileggendo le loro attività rispetto agli obiettivi di Agenda 2030. Per un museo questo vuol dire tante cose, dalla raccolta differenziata all’uso di borracce. Abbiamo anche chiesto di venire qui con mezzi pubblici".

"Cerchiamo di parlare ai più giovani – afferma Maria Cammelli, responsabile servizi educativi della Fondazione – attraverso i laboratori proposti da musei. Ognuno con il suo tipo di approccio". Dopo un primo rinvio sempre a causa della pioggia, gli organizzatori avevano già deciso di svolgere comunque l’iniziativa ieri, dirottandola in caso di maltempo al Polo Mattioli, come in effetti è avvenuto.

"Era giusto dare risposta ai ragazzi e alla città – sottolinea Davide Orsini, direttore Sistema Museale Universitario Senese – e quest’anno ci tenevamo in modo particolare, per il grande interesse che i ragazzi hanno dimostrato". "Per l’Università – sottolinea Luca Foresi, presidente del Sistema Museale Universitario Senese – è un modo per aprirci alla comunità. Facciamo tante attività ma questa in particolare coinvolge tanti soggetti diversi".

Da parte di Ilaria Bonini, direttrice del Museo Botanico, solo il lieve rammarico di non aver potuto ospitare la giornata, ma sul piano della sostenibilità un grande obiettivo: "Sul fronte della sostenibilità siamo impegnati proprio in questo periodo in una raccolta fondi per trasformare l’impianto di riscaldamento da metano a pannelli solari. Speriamo di poter ospitare presto un’altra iniziativa al nostro Orto Botanico".

Riccardo Bruni