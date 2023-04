"Festa dei Lavoratori Simbolo di grandi lotte della speranza"

"I Socialisti guardano a questa festa come un simbolo delle grandi lotte della speranza. Gli scioperi, le manifestazioni hanno portato alla conquista di questa giornata dedicata ai lavoratori e al lavoro. Bisogna rimettere al centro del dibattito politico il tema del lavoro, intervenendo sulle nuove occupazioni, sui lavoratori e sui loro diritti. Va incrementata ogni misura, ogni azione necessaria per garantire la sicurezza sul lavoro. Il tema della sicurezza è un tema importante e decisivo per evitare troppe morti bianche. I Socialisti sono pronti a lanciare un nuovo piano che consenta di ridare dignità, sviluppo e futuro in particolare alle nuove generazioni. Senza lavoro non c’è libertà. I lavoratori uniti sono una grande forza e il Socialismo il loro strumento di lotta per una società più giusta. Buon Primo Maggio a tutti". Così Alfredo Ardanese, segretario provinciale del Psi per la Festa dei Lavoratori.