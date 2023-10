Festa ai Rinnovati con le foto del mondo ’Georgy’, il dramma della guerra in un saluto

Due mani divise dal vetro di un finestrino, il volto di una donna in lacrime. È la scena di una separazione, drammatica, quella che immortala Georgy Keburia mentre saluta la sua famiglia per fuggire da Odessa. La foto si intitola appunto ‘Georgy’ ed è stata scattata dal fotografo e giornalista iracheno-statunitense Salwan Georges, che si è aggiudicato il Siena International Photo Awards 2023. È lui il vincitore assoluto di questa edizione, che anche quest’anno torna sul tema della guerra e, soprattutto, delle vittime dei conflitti. Ancora un inno alla pace, quindi, che parte da Siena con l’applauso tributato a questa immagine, che da oggi rimarrà in mostra all’ex distilleria Lo Stellino fino al 19 novembre, insieme agli altri scatti esposti.

Le altre mostre visitabili da oggi sono ‘Creative Photo Awards’, nei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico; la personale di Ekaterina Starovoytova all’Area Verde Camollia 85; Gli Stati uniti e le armi in ‘Ameriguns’ di Gabriele Galimberti, all’Accademia dei Rozzi; ‘The sentient sea’, all’Accademia dei Fisiocritici, con gli scatti di Brian Skerry, fotoreporter del National Geographic; la retrospettiva di William Albert Allard sui suoi 50 anni di lavoro per il National Geographic a Sovicille nel centro culturale la Tinaia; e nell’Abbazia di San Galgano resta ‘Drone Photo Awards’, inaugurata a luglio.

La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro dei Rinnovati, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori delle dodici categorie: per Journeys & Adventures, l’immagine ‘Following their tradition’ del fotografo indiano Shyjith Onden Cheriyath che ritrae dei cammellieri giordani; ‘Shooting Range Participant’ nella categoria Fascinating faces and characters, scattata dal fotografo statunitense Matt McClain, con due bambini in un corso di sicurezza delle armi nel Maryland; ‘New Generation’ di Fabio Savini nella categoria The beauty of nature, con due salamandre impegnate a deporre uova nelle foreste casentinesi; una fila di leoni intenti a seguire le orme lasciate dagli pneumatici della fotografa statunitense Torie Hilley in ‘Lions in Lines’ , vincitrice nella categoria Animals in their Environment; nella categoria Sports in action primo posto a un’immagine in ‘due scatti’: il primo del fotografo Samuel Barnes e il secondo di Grant Holloway, immortalato nella sua fuga durante le semifinali nella 60 metri ostacoli ai mondiali di atletica leggera di Belgrado; la felicità e l’armonia delle donne iraniane durante il Nowruz, festa per l’arrivo della primavera, riprese dal fotografo iraniano Mobin Shahvaisi, nella categoria Under 20; il folle tuffo di un ragazzo nell’immagine scattata dal francese Segalen Benoit titolo ‘A la Station Balneaire’ conquista la categoria Street Photography.

Nella categoria Underwater Life vince lo scatto di Lilian Koh che immortala una cernia che sta per essere inghiottita da un pesce lucertola; nello Storytelling vincono l’italiano Siegfried Modola con ‘Inside Myanmar’s Armed Uprising’, dedicato alla guerra civile nel Myanmar, l’americana Morgan Heim con ‘Barometer Birds’, con immagini dall’isola di Middleton, la francese Laetitia Vançon con ‘Tribute to Odesa’, dalla città simbolo della resilienza di tutta l’Ucraina, e l’americana Ami Vitale con ‘Remembering Sudan’. Il premio come Best Author del Siena International Photo Awards 2023 va al fotografo americano Wolfgang Schwan, per lo scatto intitolato ‘Ukraine’s War’.