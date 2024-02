Ferrovie, sindaci compatti. Sì all’appello di Sonnini: "Più treni per Chiusi"

Tutti i sindaci della nostra provincia, con l’aggiunta del Comune aretino di Lucignano e con l’eccezione della prima cittadina di Siena, hanno sottoscritto la lettera aperta del loro collega di Chiusi, Gianluca Sonnini, che ha chiesto nei giorni scorsi al presidente toscano Eugenio Giani un rafforzamento del trasporto ferroviario. La stazione di Chiusi va potenziata in un’ottica di territorialità, con un occhio ai turisti ma anche alle esigenze dei residenti. "La stazione di Chiusi – dice il sindaco di Cetona, Roberto Cottini – rappresenta un’importanza strategica per l’intera Valdichiana Senese e dei territori limitrofi. Il sistema infrastrutturale della mobilità è il perno attorno al quale gravita qualsivoglia azione di sviluppo del territorio. Pieno sostegno all’amministrazione di Chiusi per il rafforzamento dei servizi, legati anche all’alta velocità".

"Con l’entrata tra le dieci finaliste della Capitale della cultura 2026 – afferma la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti – la Valdichiana Senese sta dimostrando che unendo le forze i territori marginali possono essere più attrattivi e accoglienti per turisti e residenti. Abbiamo bisogno di infrastrutture adeguate".

"Da sempre – aggiunge il sindaco di Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi – il collegamento ferroviario dell’Amiata è stata la stazione di Chiusi che ora viene messa in discussione invece di promuoverla come fulcro per l’ulteriore sviluppo ferroviario. No alla sua marginalizzazione e pieno sostegno al suo sviluppo". "È indispensabile – dichiara il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi – rafforzare da subito con servizi Av, intercity e regionali le stazioni di Chiusi ed Arezzo, nodi centrali per tutta la Valdichiana senese, aretina e le aree interne".

"È fondamentale il rafforzamento della stazione di Chiusi – aggiunge il sindaco di Rapolano, Alessandro Starnini – e il ripristino dell’alta velocità che potrebbe accelerare gli investimenti sulla linea Siena-Chiusi che necessita ormai di un ammodernamento infrastrutturale non più rinviabile. Il tema è politico, dobbiamo ora capire se all’impegno dei sindaci corrisponde la volontà da parte del Governo".

"Non tutto può essere valutato sul rapporto costi-benefici – precisa il sindaco di Montalcino nonché parlamentare Pd Silvio Franceschelli –, ma dobbiamo ragionare di livelli essenziali dei servizi che riguardano un’area vasta che comprende le province di Siena ed Arezzo e Perugia".

"Questi cittadini hanno il diritto di essere – dichiara il sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi – collegati con le grandi città in tempi ragionevoli. Lo Stato deve consentire e garantire pari opportunità per tutti". Infine la sindaca Roberta Casini di Lucignano: "Mi unisco alla richiesta del primo cittadino Gianluca Sonnini, sull’alta velocità servono risposte immediate e bisogna rafforzate sia Arezzo che Chiusi. Il nostro territorio va collegato in modo adeguato".

Massimo Montebove