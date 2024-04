Ferrovie, la protesta dei Comuni. Assemblea e occupazione dei binari

L’argomento è caldissimo, riportato d’attualità anche dalla proposta di Confindustria Toscana sud di investire sui collegamenti rapidi via treno tra Siena e Roma. Sabato, alla Casa della cultura che si trova in via Grandi a Torrita di Siena, è convocata l’assemblea dei consigli comunali dei comuni di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga e Torrita Di Siena sul tema ’Treni efficienti e moderni per la linea Siena-Chiusi’. L’incontro pubblico sarà preceduto alle 10 dall’occupazione simbolica dei binari alla stazione ferroviaria di Torrita di Siena.

Alle 11.30 è in programma la presentazione e approvazione delle richieste al ministero delle Infrastrutture e trasporti e agli amministratori delle Ferrovie dello Stato.

"L’obiettivo dell’incontro – si legge nell’annuncio – è quello di chiedere al Governo, in particolare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e a Ferrovie dello Stato, di intervenire urgentemente con un progetto generale di ammodernamento e miglioramento dei servizi sulla linea ferroviaria Siena-Chiusi. L’incontro è aperto alla più ampia partecipazione ed è sostenuto dagli utenti pendolari della linea Siena-Chiusi".

Che ormai da anni e anni stanno segnalando disagi, disservizi e problemi per poter usufruire del treno nei collegamenti con il capoluogo: sarebbe il mezzo di trasporto più utile e che crea minori disagi alla circolazione, spesso congestionata nelle ore di punta.

Ma ora si riapre anche la prospettiva di un collegamento rapido con Roma, indicato in due ore e venti minuti, in attesa che possano arrivare decisioni sul fronte della stazione dell’Alta velocità MedioEtruria, sulla quale si registra la frenata della Regione dopo l’individuazione dell’area Creti-Farneta da parte del tavolo tecnico di Rfi.

In attesa che quel nodo venga sciolto (e anche in caso di decisione favorevole, i tempi non saranno certo brevi), si punta dunque al potenziamento della linea Siena-Chiusi, sia per i collegamenti sul territorio sia per la prospettiva di puntare a unire Siena a Roma in tempi ragionevoli.

Già in passato i sindaci si erano recati a protestare a Firenze, alla sede di Rfi, ora l’iniziativa che riunisce i consigli comunali e che partirà, sabato mattina, con l’occupazione simbolica dei binari alla stazione di Torrita di Siena.