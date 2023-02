’Ferrovie del Messico’ Il libro di Griffi oggi in Sala Set al Politeama

Libri e lettura in primo piano a Poggibonsi. Gian Marco Griffi presenta ’Ferrovie del Messico’ (Laurana Edizioni), oggi alle 18 nella Sala Set del Teatro Politeama (ingresso libero), a cura dell’associazione ’La Scintilla’ in collaborazione con Fondazione Elsa. Informazioni scrivendo a [email protected] Si tratta del Libro Fahrenheit dell’anno, proposto per la candidatura al Premio Strega da Alessandro Barbero. Interverrà Silvia Perosino, autrice delle illustrazioni. Sara lei a leggere passi dell’opera. Dialoga con l’autore Scilla Sonnino. Gian Marco Griffi vive a Asti. Ha pubblicato: ’Più segreti degli angeli sono i suicidi’, Bookabook 2017, ’Inciampi’, arkadia 2019. Se si cerca l’avventura in ’Ferrovie del Messico’ se ne può trovare. Se si cerca della letteratura, con questo romanzo se ne farà una scorpacciata. Con ’Ferrovie del Messico’ Griffi ha scritto un romanzo corale, spassoso e commovente, giocoso e profondo, realistico e fantastico, avvincente senza tregua, scritto con una lingua quasi parlata, sempre cordiale nel registro comico e in quello drammatico, e tuttavia letterata. Se i numi tutelari di Griffi sono Borges e Gadda, il risultato è del tutto originale.

Fabrizio Calabrese