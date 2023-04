Ferretti guarda a Bruxelles "Europa e Siena siano più vicine"

"Dobbiamo portare Siena in Europa, questa città ha il diritto di avere questa ambizione per la sua storia, per i suoi centri di formazione universitari e non, per le eccellenze di rilievo internazionale". Anna Ferretti, candidata sindaca del centrosinistra, ha introdotto così l’incontro con l’eurodeputata Beatrice Covassi e con Massimiliano Montini, professore di Diritto dell’Unione europea all’Università degli studi.

"La nostra aspirazione come centrosinistra – prosegue Ferretti – se saremo chiamati a governare, è di nominare una commissione che lavori su questi temi per aprirsi, confrontarsi con realtà di altri Stati, imparare da esperienze vincenti". E tra le iniziative in campo, ha citato anche il Biotecnopolo come prospettiva di naturale proiezione internazionale.

"Se penso all’Europa la immagino più vicina e accessibile per i cittadini – ha detto Covassi –. Lavoriamo perché ci sia un rapporto diretto con gli europarlamentari e perché si capisca quanto sia importante il governo europeo, soprattutto ora nel post pandemia, con i fondi destinati all’Italia per la rigenerazione. Sarà importante avere una sindaca che sappia fare da trait d’union tra la città e Bruxelles, Anna Ferretti è la persona giusta per aver già sperimentato nel terzo settore queste esperienze. L’auspicio che la nuova amministrazione possa alzare lo sguardo".

Il professor Montini ha quindi ricordato: "Abbiamo punte di eccellenza che portano Siena in Europa, bisogna fare anche l’inverso. Oltre alla ricerca potremmo puntare sulla formazione creando un centro che attragga giovani da tutto il Vecchio continente per specializzarsi a Siena, su questo progetto potremmo attrarre fondi europei".