Ferretti e le ’illusioni’ della giunta Fabio: "Nasconde la polvere sotto il tappeto"

"’Vetrine in festa’ ossia come nascondere la polvere sotto il tappeto". È quanto afferma Anna Ferretti di Progetto Siena. "L’iniziativa della giunta Fabio, mirata a non far vedere i negozi chiusi e abbandonati durante il Natale, è veramente ’creare una illusione’, se i proprietari acconsentono, ai turisti e ai non residenti", aggiunge.

Per questo Ferretti chiede "dove è il piano per rivitalizzare il commercio in centro per non farne una città di ’caramelle’ se va bene?". La consigliera prosegue parlando di "illusioni" a proposito del "palazzetto della Mens Sana pronto per i primi di novembre. Il problema è che gli impegni che avete preso e non mantenuto – afferma rivolta all’amministrazione – penalizzano pesantemente chi ha investito sullo sport e sul nome di Siena. Emma Villas e Mens Sana basket, non sono una vetrina da decorare, sono aziende, realtà sportive ed economiche che pagano pesantemente queste illusioni di efficienza della giunta Fabio. Era facile prevedere che una volta iniziati i lavori in una struttura vecchia si scoprissero altri problemi". Altro fronte, Siena Jazz. "L’assessore in consiglio rispose ’piena fiducia nel cda’. Ora è uscito il bando con soli due giorni lavorativi per presentare le domande, segno chiaro che sono già decisi i nomi di chi andrà a sostituire una dirigenza che non ha ’recuperato’ 300mila euro in sei mesi, perché amministratori così ’magici’ non si fanno dimettere!".

E ancora Ferretti cita il Biotecnopolo, il rinvio al rientro nella scuola Simone Martini, le rotonde ai Due Ponti e Fontebecci… "La precedente amministrazione – conclude – ha solo peggiorato tanti problemi che già esistevano. Non continuate sulla stessa strada. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete non di illusioni".