Ferretti attacca la Giunta De Mossi "Sull’hub turistico ha perso tempo"

Anna Ferretti, candidata sindaco del centrosinistra, interviene sul progetto per l’hub turistico previsto in piazza del Mercato. "Dopo le forti critiche, l’attuale amministrazione pare abbia capito che era un’idea assurda fare il punto di accoglienza dei turisti al Tartarugone, in pieno centro, lontano dai punti di attracco alla città e ora, a pochi giorni dalla fine della legislatura, annuncia di aver deciso il cambiamento ipotizzando la zona della Lizza come nuova destinazione – afferma –. Se è vero che i finanziamenti sono già stati stanziati, speriamo non si perdano per l’incompetenza di una classe politica che non ha amministrato bene. Intanto anche per questa stagione turistica la città non sarà in grado di offrire adeguata accoglienza ai visitatori che sono uno dei settori trainanti dell’economia senese".

Siena è una delle mete turistiche italiane più gettonate, ma spesso i turisti si fermano per poche ore, facendo il tour dei principali monumenti, senza vivere l’atmosfera di una città che ha enormi potenzialità. "Spetta a noi promuovere Siena per tutte le sue peculiarità: arte, cultura, sport, natura, enogastronomia, solo così ridurremo il ‘mordi e fuggi’ – aggiunge Ferretti –. Tutto questo sarà possibile grazie a una promozione annuale sui canali turistici e con servizi di accoglienza sia virtuali che fisici, come sportelli dislocati in vari punti strategici, a cominciare dalle aree di attracco dei pullman e dai parcheggi, che sono il biglietto da visita della città e che oggi sono luoghi non luoghi dove l’utente si sente abbandonato".

E ancora: "Un passaggio fondamentale, per iniziare una nuova stagione di collaborazione con tutta la filiera, sarà uscire dalla scelta autarchica di pensare la città come un’entità a parte rispetto al territorio circostante – si conclude –. Come non possiamo più permetterci di non avere alcuna strategia o risorse per lavorare sulla destagionalizzazione dei flussi turistici e l’innalzamento della qualità delle presenze. L’hub turistico diventa fondamentale, per promuovere Siena e il suo territorio, i suoi prodotti, le sue eccellenze".