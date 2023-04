Ferretti a tutta politica "No a un civismo astratto"

di Orlando Pacchiani

"Anche chi non ha mai fatto politica è con noi perché non crede in un astratto civismo. Le scelte alla fine, dalle mense, agli asili, alla viabilità, sono sempre politiche". Anna Ferretti, candidata sindaca del centrosinistra, torna ad agitare la divisione politicicivici (specularmente a quello che avviene sull’altro fronte). E lo fa in un’occasione nella quale la rivendicazione dell’orgoglio politico, e ancor più partitico, è evidente: la presentazione dei due candidati del Psi, Sarà Putortì e Gianni Meiattini, inseriti nella lista Con Anna Ferretti sindaca. Presente anche Enzo Maraia, segretario nazionale del Psi, che traccia il solco: "C’è una linea insuperabile per i socialisti, che non possono stare a destra. Siena può diventare un emblema per noi, con la riproposizione di due candidati". Il riferimento è al Nuovo Psi, il cui simbolo è insieme a quelli di Forza Italia e Udc, quindi nel centrodestra. "Un’operazione di maquillage, non si è mai visto nemmeno un loro rappresentante", liquida la faccenda Giorgio Del Ciondolo, membro della segreteria nazionale.

Il Psi torna dunque sulla scena politica anche se non ha tentato l’avventura della lista in solitario. "Questa ci sembra la giusta modalità per rilanciare il partito a Siena – ha spiegato il segretario provinciale Alfredo Ardanese –, siamo convinti di poter riportare al voto persone tentate dall’astensionismo". Del Ciondolo ha ricordato "la grande tradizione dei sindaci socialisti Vannini, Barni e Mazzoni della Stella, che hanno portato la città a grandi livelli" e Putortì ha parlato della necessità "di rilanciare una città che è una Ferrari, ma ora è guidata come una 500".

Da qui l’appoggio convinto al centrosinistra. "L’autobocciatura del centrodestra che non ha ricandidato il sindaco, ne certifica il fallimento – ha osservato Maraia –. La coalizione omogenea di cui facciamo parte ha un programma chiaro e solido".

E la candidata parla di "una lista che trae forza proprio dal mettere insieme realtà diverse. Dopo cinque anni depressivi e arrendevoli, abbiamo l’obiettivo comune di ridare vitalità alla città. Saremo la novità delle elezioni anche con solide radici come quelle del Psi".