Ferisce tre pakistani al Centro accoglienza

di Laura Valdesi

SIENA

Tre ospiti del centro accoglienza di San Girolamo, dove tanti trovano una mano tesa e un pasto, sono stati aggrediti senza un motivo apparente da uno straniero con un punteruolo. Si tratta di tre pakistani, subito trasportati alle Scotte, uno dei quali ferito alle spalle. "Gli altri due sono stati colpiti al braccio", conferma Suor Nevia, l’angelo del Centro accoglienza di San Girolamo. Che ogni giorno si fa in quattro per andare incontro alle necessità di quanti arrivano nella nostra città in fuga dal loro Paese dove manca tutto e non c’è futuro. Tre ambulanze con le sirene spiegate, la pattuglia dei carabinieri sul posto, che adesso stanno indagando, hanno scosso il centro storico ieri intorno alle 9. E adesso si lavora per individuare l’uomo che ha sferrato i colpi contro i pakistani. "Una lite? Direi piuttosto che si tratta di una persona in difficoltà con la testa, anche se non l’ho mai visto e non frequentava il nostro centro di accoglienza. Intendo dire che molti manifestano una condizione di disagio per quello che hanno passato. Siamo uniti, una bella squadra nel supportarli ed aiutarli però alcuni hanno anche necessità di cure. Nel senso che episodi come questo spesso accadono proprio per tali ragioni", sottolinea suor Nevia ponendo un tema importante. E aggiungendo "che nessuno degli ospiti pakistani del Centro ha mai dato un problema. Direi una bugia affermando il contrario".

Racconta di aver udito urlare, recandosi subito nella stanza che è stata aperta con un’entrata libera proprio per accogliere i pakistani. "Qui possono ricaricare il cellulare e per esempio utilizzano il bagno. Il primo ad intervenire è stato il volontario responsabile delle docce, aiutato da altri accorsi e dagli stessi pakistani presenti. Sono arrivata anche io. C’era sangue, ho avvertito i carabinieri e i soccorsi giunti in un attimo", conferma suor Nevia. Sul posto l’ambulanza della Misericordia e della Pubblica di Siena, unitamente a quella di Taverne. "Il medico ha fatto portare via subito il giovane ferito alle spalle, quindi gli altri", aggiunge spiegando che l’accoglienza è poi proseguita regolarmente, mensa compresa. "Un episodio che certo ci ha colpito ma non intacca assolutamente la nostra attività. L’ho sempre fatta e continuerò a svolgerla molto volentieri perché so che è indirizzata a persone che hanno bisogno", ribadisce. Naturalmente tutelando al contempo la sicurezza degli operatori.