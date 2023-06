‘Ferie delle Messi’ a partire da venerdì

Nonostante tutto la nuova ‘Estate’ culturale dentro le mura ha cominciato a camminare con i piedi quasi mezzi bagnati portando avanti il nuovo e lungo programma ’Accade d’estate a San Gimignano’ fino ad ottobre. Dentro l’invito c’è tutto. Di tutto di più. Insomma il sipario naturale sta per aprire (da venerdì 16 a domenica 18) con il biglietto da visita lanciato dalle bandiere sventolanti per la via di ’mezzo’ e le piazze dal popolo delle quattro contrade del medioevo; San Giovanni, Piazza, Castello e San Matteo. Per dire che si riapre puntualmente la pagina della storia con le giornate delle ‘Ferie delle Messi’, del ringraziamento, e la giostra dei bastoni sul campo di battaglia nel parco della Rocca di Montestaffoli.