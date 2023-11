’Femminismi iraniani’. Incontro con la scrittrice. Rassa Ghaffari

Oggi alle 17, nel Chiostro del palazzo di San Galgano a Siena, si terrà un incontro con la scrittrice italo-iraniana Rassa Ghaffari, autrice del libro ’Strade di donne in Iran. Generi, generazioni, proteste’. L’evento, dal titolo ’Femminismi iraniani. Movimenti di protesta, generazioni e intersezionalità’, si colloca all’interno di uno dei momenti che l’Università di Siena sta organizzando in occasione dell’approssimarsi del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il volume racconta la rappresentazione delle donne iraniane, spesso appiattita in una narrazione bipolare che tende a ridurne la complessità e dinamicità alla battaglia contro il velo obbligatorio. Dalle prime manifestazioni contro l’abrogazione dei diritti femminili nel 1979 al movimento ’Donna Vita Libertà’ del 2022, generazioni di iraniane hanno portato avanti le proprie istanze.