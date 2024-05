"Federico Verponziani: la candidatura con la lista 'Noi ci siamo' e i suoi obiettivi per Casole"

Federico Verponziani, da dove nasce questa candidatura con la lista ‘Noi ci siamo’?

"Nasce di concerto col resto del gruppo di lavoro. Alla base c’è la volontà di proseguire quell’attività politica sul territorio che ci ha contraddistinto negli ultimi 5 anni di opposizione. Siamo fortemente intenzioni a vincere, ma nel caso non riuscissimo saremo pronti a dare battaglia in consiglio comunale, come e più di quanto fatto nell’ultima legislatura".

La sua è una candidatura civica o politica? Si pone a sinistra? Si considera l’unico candidato a sinistra?

"Non voglio essere ipocrita come altri. Io sono cresciuto in una cultura di sinistra e sono sempre stato un uomo di sinistra. Proprio questa scuola di pensiero mi ha permesso di porre le basi per la costruzione di una lista come la nostra, veramente civica, con persone di ogni estrazione politica o senza alcuna storia politica, di varie religioni e varie nazionalità. Noi siamo davvero la fotografia della società contemporanea".

Quali sono gli obiettivi che si pone di realizzare nel primo anno se diventerà sindaco?

"Ripristino dei consigli di frazione, del consiglio comunale dei ragazzi e dei consigli comunali aperti e realizzazione del bilancio partecipativo per investimenti nelle frazioni, ripotenziamento del distretto sanitario, avvio del percorso di attivazione di un Punto di emergenza territoriale (Pet), inserimento nel Piano operativo dell’albergo diffuso a Monteguidi e Mensano e di piste ciclopedonali di collegamento tra le frazioni, realizzazione del biodistretto di Casole con mercatale per filiera prodotti a Km.0".

Quali sono i suoi principali punti programmatici?

"I cosiddetti dieci progetti per Casole: sanità, frazioni, partecipazione, cultura, energia pulita, rifiuti zero, turismo, urbanistica, mobilità e agricoltura".

L.A.