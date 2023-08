Federico Cappannoli Capitano del Bruco, "Proveremo a vincere con serenità"

Federico Cappannoli torna nel Bruco, questa volta da capitano all’esordio nel ruolo, Enrico Bruschelli indossa il giubbetto di via del Comune. Una sorta di collegamento ideale fra due stagioni paliesche che ha vissuto.

"Dico la verità, si poteva chiamate tranquillamente signor Rossi. A Bellocchio ho affidato il nostro giubbetto perché è un ragazzo di 27 anni, un giovane con cui avevamo fatto tanti ragionamenti. Ritengo che possa avere delle prospettive, poi a trasformarle in realtà dovrà pensare lui. E’ su un cavallo esordiente che ha avuto per tanto tempo a scuderia, anche se non è questo il motivo per cui l’abbiamo scelto".

Non si è saltato molto all’assegnazione.

"C’erano tre, quattro cavalli che sono sopra la media del lotto. Un paio di nomi nuovi, qualche esperto. Alla fine il lotto è stato condizionato in particolare da due esclusioni da parte dei veterinari".

Che Palio farà il Bruco?

"Cercheremo di capire meglio che potenzialità ha Zenis, lavorandoci giorno dopo giorno con molta serenità. Ho già parlato con la stalla e con Enrico, senza inventarsi niente o fare forzature. Sicuramente ci sono accoppiate superiori, il nostro è esordiente, ci sono sei avversarie. Una cosa è certa: non deponiamo le armi".

Bellocchio è apparso molto determinato ma anche felicissimo.

"Probabilmente si gioca più lui in questo palio di quanto si giochi il Bruco. Per Enrico è un’occasione importante: Contrada senza avversaria ed un cavallo che conosce. Sicuramente nessuno si aspetta che ’ammazzi’ questo Palio ma che faccia vedere qualcosa di positivo sicuramente sì".

Le accoppiate da battere?

"Ci sono dei cavalli noti che hanno più esperienza e, non a caso, sono stati montati dai fantini che hanno vinto Palii in passato".

Quindi Scompiglio nella Pantera e Tittia Giraffa?

"Credo che siano queste due e assolutamente l’Oca. Anche la Chiocciola ha un cavallo esperto che non ha mai vinto, lo monta Gingillo. Noi siamo sicuramente un passettino indietro".

La.Valde.