Federconsumatori: numerose segnalazioni sui crediti per ecobonus

Federconsumatori Siena sta raccogliendo numerose segnalazioni di cittadini che si sono affidati a vari network eo banche per le pratiche di cessione del credito d’imposta relative agli interventi Ecobonus, Sismabonus eo Ristrutturazione Edilizia 50%. In molti casi gli utenti riferiscono di non aver ricevuto per tempo, e nemmeno a tutt’oggi, il riscontro necessario ai fini della cessione del credito d’imposta e successivo avvio dei lavori. Alcuni utenti, invece, si sono visti rigettare la richiesta, senza alcuna motivazione specifica. L’associazione, per i casi raccolti, ha già provveduto a chiedere chiarimenti alle parti interessate.

Federconsumatori Siena, rimane a disposizione per fornire ai propri sportelli: a Siena (La Lizza 11), a Poggibonsi (piazza Giacomo Matteotti, 8), a Montepulciano (via Fiorita, 12) e a Sinalunga (via Luciano Lama, 5).