"FdI ha i suoi candidati" Strianese detta la linea

Basta poco ad alimentare il fuoco di una campagna elettorale come quella di Colle, partita con molti mesi di anticipo e già in fermento con due candidature forti a Palazzo Renieri come quelle di Piero Pii (civico) e Riccardo Vannetti (centrosinistra). Bastano anche poche parole come quelle pronunciate in un’intervista a La Nazione dal deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, dicendo che "se c’è un candidato della Lega o un civico, come Piero Pii a Colle, siamo pronti a sostenerlo. Il simbolo FdI, però, dovrà esserci". Il dirigente regionale del partito di Meloni, Fabio Strianese, si è affrettato a dire che le parole del parlamentare non significano che FdI sosterrà Pii alle comunali del 2024 e che, anzi, il centrodestra colligiano ha una rosa di tre-quattro ‘papabili’ da cui uscirà il nome del suo candidato a sindaco, ma il suo intervento non ha placato le acque della politica cittadina. Mentre Pii e Vannetti si misurano a distanza in assemblee e iniziative pubbliche, Michelotti ha spostato l’attenzione sul centrodestra e tutto sembra ruotare attorno alla questione dei simboli di partiti politici sotto quello della lista civica ‘Collesarà’, aprendo nuovi scenari.