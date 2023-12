FdI: "Con la gestione Pd sui rifiuti gravi ritardi"

"Non accettiamo lezioni dal partito che non solo ha distrutto le risorse economiche e finanziarie di una città, ma ha gestito in maniera egemone le società partecipate che si sono occupate dei rifiuti su tutto il territorio". È la replica di Fratelli d’Italia agli attacchi del Pd sul fronte della gestione dei rifiuti. "Solo negli ultimi anni Siena è risalita di oltre venti punti percentuali nella raccolta differenziata, grazie al pungolo continuo che l’amministrazione di centrodestra ha attuato nei confronti del gestore unico, ovviamente a guida Pd – si osserva nella nota –. Un’azione che giustamente sta proseguendo e anzi si sta incentivando grazie all’assessore Magi. La decisione di aprire i cassonetti, evitando l’utilizzo della 6card, si è resa necessaria proprio per le inefficienze di fatto dei cassonetti".