Fazzi, Pacciani e il Pd aprono il fuoco incrociato

Fuoco incrociato sulla Giunta De Mossi dopo le dimissioni di Luciano Fazzi da assessore al Bilancio del Comune di Siena, prima dell’approvazione del rendiconto del 2022 e a poco più di due mesi dalla fine del mandato. Il segretario dell’Unione comunale Pd, Massimo Roncucci, non ha dubbi: "La maggioranza non esiste più. Lo conferma lo stesso Fazzi. Queste dimissioni non sono le prime e sono state precedute da vari episodi che vanno dalla mancata ricandidatura del sindaco fino allo scontro feroce tra le varie anime della maggioranza su potere e nomine. Sono la conferma della incapacità e del fallimento della maggioranza che ha governato Siena. Il fallimento coinvolge tutta la maggioranza, da quella della destra dei partiti a quella trasformista che si è riaggregata attorno al sindaco – si conclide –. La maggioranza e il sindaco devono prenderne atto e avere il coraggio di farsi da parte".

Tranchant il candidato sindaco del Polo Civico Senese, Fabio Pacciani: "La nomina di David Chiti ad assessore al Bilancio sarebbe l’ennesimo schiaffo del sindaco De Mossi a questa città. Si tratterebbe dell’ennesima nomina, priva di competenze ed esclusivamente finalizzata a racimolare consensi in chiava elettorale". E ancora: La nomina di Chiti, ancora una volta, dimostrerebbe quanto gli interessi della politica e dei gruppi di potere prevalgano su quelli dell’istituzione e quindi della comunità. I partiti di centrodestra e centrosinistra hanno fallito la loro missione, in una pericolosa commistione tra istituzioni e potere personale che ha soffocato la città. Tutti insieme rompiamo il trasversalismo che soffoca la città".