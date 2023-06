Fauci e Rappuoli sotto i riflettori

Il rapporto AlmaLaurea arriva a tre giorni dal graduation day dell’Università di Siena, la cerimonia-festa dei laureati dell’ateneo senese che, dopo gli anni Covid, torna a svolgersi in piazza del Campo, sabato prossimo alle 17. Sono attesi oltre 700 neo-dottori laureatisi a Siena nell’ultimo anno accademico: ad aprire l’evento sarà il rettore Roberto Di Pietra, con il discorso celebrativo, alla presenza dei direttori dei Dipartimenti universitari; quindi il saluto del sindaco Nicoletta Fabio e poi l’intervento della senatrice Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. I festeggiamenti saranno accompagnati dal coro dell’Università, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi. Seguirà la chiamata dei laureati sul palco per la consegna della pergamena e la rituale foto con il rettore; infine la proclamazione e il lancio del Tocco. Ma sabato sarà anche il giorno di un’altra cerimonia: alle 11 nell’aula magna del Rettorato, l’Università di Siena conferirà la laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia ai professori Anthony Stephen Fauci e Rino Rappuoli. Motivazione e laudatio saranno a cura del professor Francesco Dotta, direttore del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze per Anthony Fauci e del professor Vincenzo Sorrentino, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo per Rino Rappuoli. Questa cerimonia sarà esclusivamente su invito.