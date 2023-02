Fate largo, arrivano i Toscanacci

A Sinalunga arrivano i ‘Toscanacci’ con Paolo Hendel, Riccardo Goretti e Andrea Kaemmerle. Venerdì alle 21.15 al teatro Ciro Pinsuti, andrà in scena uno degli spettacoli più comici degli ultimi anni, frutto di un percorso di lavoro che Guascone Teatro porta avanti dalla fine anni Novanta, cercando di recuperare e rilanciare il grande filone della comicità e letteratura toscana, quella tagliente e sagace che fa riferimento a Boccaccio, Collodi, Malaparte, Bianciardi.

Quando si parla di comicità toscana gli esempi non mancano, c’è una straordinaria tradizione di risate, a volte amare a volte scorrette, che attinge a piene mani da quella capacità profondamente radicata in questa terra di mettere in scherzo i grandi dubbi dell’umanità e le sue debolezze, come a voler esorcizzare le paure rendendole ridicole. Se è vero che ‘solo l’ironia salverà il mondo’ resta ancora tutto da dimostrare, ma nel frattempo ‘Toscanacci’ è uno spettacolo che con leggerezza può di certo divertire generazioni diverse, affrontando temi anche complessi con il toccasana della risata.

Per il Pinsuti si annuncia quindi un fine settimana di quelli da non perdere, perché dopo lo spettacolo di venerdì un altro appuntamento importante aspetta il pubblico per domenica alle 17. Si tratta di ‘Classica For Dummies’, portato in scena da Microband, per il primo appuntamento con il quale prende il via anche la grande novità della stagione teatrale 2023, dedicata alla musica comica.

Microband dedica infatti un intero spettacolo alla musica classica ma lo fa alla sua maniera, con le sue irresistibili gag, le sue magiche invenzioni, e quella vena di follia che ha fatto apprezzare questo progetto dal pubblico dei teatri europei e dei più prestigiosi Festival internazionali.

"Luca Domenicali e Danilo Maggio – spiegano i curatori della rassegna – giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e virtuoso eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. ‘Classica for Dummies’ sarà una piacevolissima sorpresa". Insomma, due appuntamenti all’insegna della leggerezza, che mostrano come trovare una risata anche dove non sempre è così scontato che ci sia.

Riccardo Bruni