Farnetella, l’affresco recuperato. Importante opera di restauro

Un paese ’mignon’ ma sempre con un’idea pronta e da sviluppare facendo rete. Farnetella, grazioso borgo nel territorio comunale di Sinalunga, ha vissuto una giornata speciale, con l’inaugurazione della pittura murale, realizzata a cavallo tra Trecento e Quattrocento del Novecento, che si trova dietro l’altar maggiore della chiesa parrocchiale. Un progetto voluto fortemente dalla Polisportiva Farnetella, cuore e ’benzina’ del paese, che si è potuto realizzare, come spiegano, "grazie a una raccolta fondi online e al cofinanziamento di Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il progetto è stato realizzato dalla Polisportiva Farnetella nell’ambito di ’Let’s Crowd’, un’opportunità messa in campo dalla Fondazione per le associazioni del Terzo settore".

Il traguardo era raggiungere cinquemila euro e la campagna di crowdfunding, partita nell’estate del 2021, ha superato l’obiettivo con velocità. Ma la generosità è andata ben oltre. "Siamo arrivati a 6.995 euro – spiega Omar Nappini, segretario della Polisportiva –, il contributo della Fondazione Mps è stato di 2.500 euro. Poi ci sono state alcune persone che preferivano non apparire e che ci hanno donato privatamente. La cifra in più è servita in parte per intervenire sulle nuove parti di pittura emerse durante il restauro e in parte per acquistare un defibrillatore che sarà installato successivamente. Siamo contenti, ci pensavamo da tempo portando avanti anche iniziative in passato, come la mostra fotografica che ci aveva permesso di raccogliere fondi".

La Polisportiva ha sottolineato che l’intervento è stato svolto dal restauratore Luca Antonelli e che a seguito di nuove porzioni di pittura scoperte sotto lo scialbo è stato necessario suddividerlo in una prima fase di consolidamento e pulitura della pittura già conosciuta e in una seconda fase di descialbo. Adesso si può conoscere quella che viene considerata l’opera più importante del borgo raffigurante la Madonna col Bambino e Santi, opera che "è stata attribuita alla cerchia di Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, una bottega attiva nel senese nel secondo Trecento". Ci sono persone straniere, legate a Farnetella, che hanno dato un contributo economico importante. L’opera sarà visibile anche su richiesta ed è prevista anche l’installazione di un pannello esplicativo per la fruizione attraverso la traduzione in braille, grazie alla collaborazione con la sezione di Siena dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti.

