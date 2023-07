"Farmaci antidiabete, nessuna criticità è presente sul territorio"

Non esistono criticità particolari a Siena per quanto riguarda il reperimento di farmaci per i pazienti diabetici, ma l’attenzione rimane alta dopo le comunicazioni arrivate da Aifa. E’ quanto emerso dall’incontro, convocato dopo alcune segnalazioni ricevute da pazienti e dall’Associazione Provinciale Diabetici, dall’assessore comunale alla Sanità del Comune, Giuseppe Giordano (foto). All’incontro hanno partecipato Lorenzo Baragatti, direttore della Società della Salute, Max Boni, presidente dell’Associazione Diabetici della Provincia di Siena, Roberto Turillazzi direttore staff direzione sanitaria Asl Toscana Sud Est, Paolo Savigni, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Siena e responsabile delle farmacie comunali Asp Città di Siena, Francesco Dotta, delegato del rettore dell’Università alla sanità e Maria Teresa Bianco, responsabile della farmacia dell’Azienda ospedaliera. E’ stato evidenziato come le criticità nel reperimento di alcuni farmaci antidiabete abbia una portata sovranazionale, ma che al momento non esista un’emergenza per il territorio comunale. Nonostante la situazione sia dunque sotto controllo, è stato ritenuto doveroso proseguire con una campagna di sensibilizzazione. In particolare, si è convenuto di chiedere a Estar di tenere sotto controllo le scorte dei farmaci, anche in relazione alle tipologie di consumo derivanti dal pregresso. Al contempo proseguirà con ancora maggiore attenzione da parte delle farmacie l’azione di contingentamento diretto dei farmaci. Verrà poi reiterato l’invito, già rivolto ai medici di base, di effettuare adeguate prescrizioni. "Il tavolo convocato dall’assessore Giordano – commenta Boni – è stato fruttuoso e positivo, ha evidenziato come non esistano particolari preoccupazioni sul territorio". Un nuovo punto della situazione sarà effettuato a fine settembre, quando, secondo i dati Aifa, le forniture di farmaci per i diabetici dovrebbero tornare regolari.