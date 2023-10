Farmaceutica, agrifood e camper. Ecco le ’locomotive’ del territorio

Volano l’export senese e il settore farmaceuticobiomedicale toscano. Con due dati (nel primo semestre 2023) quasi sovrapponibili: +67% nel primo caso e +67,6% nel secondo. A fotografare la situazione, il Monitor dei Distretti della Toscana, ovvero l’analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, illustrata ieri a Firenze, alla presenza di Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana, e Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria della stessa Intesa Sanpaolo. In base alla ricerca (al 30 giugno 2023), distretti e poli tecnologici si confermano centrali nell’economia toscana, rappresentando da soli il 53% dell’export complessivo, con un valore di 15,3 miliardi di euro e una crescita dell’8% rispetto al primo semestre 2022.

Ma, complessivamente, la domanda internazionale registra una contrazione a partire dal secondo trimestre di quest’anno. Determinante, per il segno più, il comparto farmaceutico e delle biotecnologie, che ha a Siena il suo fulcro. Il sistema moda, che si conferma il più rilevante per valore di esportazioni (8,3 miliardi di euro di vendite all’estero), ha infatti visto calare l’export del 7,4% (-261,8 milioni). Al contrario, il settore farmaceutico, registra un’espansione del 67,6% (+1,4 miliardi di euro), arrivando a 3,4 miliardi di esportazioni. Più in dettaglio, il polo farmaceutico toscano vede un +69,4% di export pari a +1,3 miliardi di euro, arrivando a 3,1 miliardi totali. Il polo biomedicale di Firenze invece registra un +47,3% (+76,9 milioni di euro) di esportazioni per un valore totale di 239,5 milioni di euro nel primo semestre 2023. Cresce anche la camperistica della Val d’Elsa con un +28,3% (+109,9 milioni di euro) e un valore totale di 778,8 milioni di euro. Infine, la filiera agro-alimentare mostra una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente (-2%), ma un certo calo del distretto dei Vini dei colli fiorentini e senesi (-7,8%) che, per effetto della maggior esposizione verso il mercato nordamericano (49% nel 2022 rispetto al 29% per la media italiana), risente delle minori esportazioni verso Stati Uniti (-15,4%) e Canada (-12,5%). "Non ci sono avvisaglie di un contesto recessivo – ha detto Nocentini – ma di un rallentamento forte. Nel 2024 ci sono i presupposti di ripresa".

Lisa Ciardi