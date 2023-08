Fantini Spiccano sempre i soliti nomi Dovranno essere ’lanciati’ i giovani

Tittia ha vinto a luglio e ha fatto vedere di che pasta è fatto anche ad agosto, dettando legge fra i canapi e volando via alla mossa. Scompiglio ha visto sfumare per mezzo giro il sesto successo tanto cercato, a cui più volte è arrivato ad un soffio anche lo scorso anno. Due protagonisti assoluti della Piazza in questo momento a cui le Contrade sanno di potersi affidare in caso di cavallo buono. Poi c’è Gingillo che per Provenzano è riuscito a brillare con Zio Frac, il 16 sera nella Chiocciola la mossa l’ha comunque penalizzato. Resta un riferimento, un fantino dalle mani buone. Tre nomi che, unitamente al vittorioso Brigante, anche dalle Carriere del 2023, escono incassando credibilità in vista di un inverno nel quale, gioco forza, i capitani dovranno ripensare non solo le strategie e le valutazioni sui cavalli, ma anche quelle sui fantini. Vedremo se qualche dirigente deciderà di andare in Sardegna a fare il talent scout. Oppure se penserà di dare fiducia e coltivare assiduamente i giovani che battagliano in provincia da tempo, da Mattia Chiavassa ad Andrea Sanna (che ha messo la scuderia per conto suo a Rapolano), solo per citarne un paio. Esce bene dall’Assunta Bellocchio, che può programmare il 2024, anche Tempesta ha ritrovato il suo posto nella Festa ma dovrà renderlo stabile, come pure Turbine e Grandine. Tamurè può iniziare a seminare per il futuro. Carburo ha dimostrato cuore e cosa vuol dire difendere i colori della Contrada.