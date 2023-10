Fantini e Contrade, tutti si discolpano. Ieri mattina la memoria di Brigante. In serata arriva quella di San Marco

di Laura Valdesi

SIENA

Giustizia paliesca, ora inizia il (primo) girone di ritorno. Perché tre Contrade e quattro fantini hanno tutti presentato memorie difensive per spiegare come mai non accettano di essere finiti sotto accusa da parte dell’assessore Giuseppe Giordano per i fatti del palio di luglio. Visti i tempi stretti per le discolpe, solo una settimana dalla notifica avvenuta il 9 ottobre scorso, c’è chi ha deciso di depositare l’atto proprio ieri, ultimo giorno utile. Carlo Sanna, detto Brigante, per esempio, che indossava il giubbetto dell’Onda, l’ha fatto ieri mattina. In serata è giunta anche quella della Contrada della Chiocciola. Il fantino di Malborghetto, come si ricorderà, è sotto la lente secondo l’assessore delegato per il presunto danneggiamento della Torre. Avrebbe spinto Viso d’Angelo "in alto riducendo al minimo lo spazio di ingresso" di Salicotto impedendo così un corretto allineamento fra i canapi di Gingillo su Zio Frac. Quanto alla Chiocciola, si è difesa dall’accusa dell’alterco verbale sul palco del suo capitano con quello della Tartuca ma anche per il comportamento provocatorio di un chiocciolino nei confronti di fantino e capitano di Castelvecchio in occasione della seconda prova. A presentare una memoria a discarico è stata anche la Tartuca accusata di aver infranto il regolamento per l’alterco del proprio dirigente paliesco con quello dell’avversaria sul palco e per il ’duello’ del suo fantino Grandine con Scompiglio per la seconda prova che così facendo avrebbe fatto, secondo l’assessore, nascere un’accesa discussione fra lui e Scompiglio. Entrambi, sia Sebastiano Murtas che Jonatan Bartoletti, hanno depositato discolpe. Già avevano detto a chiare note a La Nazione di essersi comportati correttamente, anche se con declinazioni diverse. In Comune è arrivata poi la memoria di Tittia accusato di aver tenuto di traverso Violenta da Clodia nella Selva, "spingendo in basso", impedendo a Gingillo di sistemarsi al canape. Le discolpe della Torre riguardano un episodio delicato, il pugno alle spalle proprio a Tittia ancora in groppa a Violenta, subito dopo lo scoppio del mortaretto. Ora la parola passa all’assessore delegato Giordano che valuterà se archiviare l’addebito oppure proporre la sanzione. In quest’ultimo caso, l’ultima chance sarà l’appello alla giunta comunale che deciderà obbligatoriamente entro il 30 novembre.