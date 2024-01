Fantini, cosa vorrebbero nella calza. Tittia: "La vittoria sempre e comunque". Scompiglio prenderebbe un po’ di fortuna

di Laura Valdesi

Quel chiodo fisso chiamato Palio. Il trionfo. La gloria. L’agonismo. La voglia di arrivare più in alto possibile. Di mestiere fantini, del resto. Ma ci sono, unitamente al sacro fuoco della sfida in Piazza, anche famiglia. Salute. E serenità, bene prezioso per la loro professione. Tutti dunque abbastanza allineati nel rispondere alla domanda su cosa vorrebbero trovare, paliescamente, nella calza della Befana. Guai a sbilanciarsi troppo, però. Perché le strategie invernali sono in piena elaborazione e ogni cosa che dicono viene passata ai raggi x da dirigenti e collaboratori.

"Il carbone? Non lo darei a nessuno perché sono contento di tutto", mette le mani avanti Tittia. Non ci vuole di essere mago per capire cosa vorrebbe invece in dono dalla Vecchietta: "La vittoria, sempre e comunque!". E’ l’Atzeni-pensiero. Scompiglio ha lo stesso obiettivo, sia chiaro. Però argomenta il concetto aggiungendo particolari: "Non chiedo tanto alla fine, mi basterebbe un pizzico di fortuna nella calza della Befana. E che le cose girassero un po’. Il resto devo mettercelo da solo, nella vita ho imparato che non funziona se aspetti che vengano sempre situazioni comode. A me, almeno, non è mai successo. Sì – ammette – vorre che girasse la ruota e un po’ di salute che serve sempre per lavorare e fare le cose".

Vittoria-barbero: ecco il binomio più gettonato dai fantini big ma anche da quelli che sperano di essere ad un passo dalla svolta. "Nella calza vorrei trovare il cavallo per vincere il Palio dell’Assunta", dice Gingillo senza girarci intorno. "Sarebbe bello – gli fa eco Brigante – che ci mettesse un cavallo da corsa nella Contrada giusta per il 2 luglio". E Tempesta, che (fortunatamente) non perde mai il piglio da guascone, ammette: "Nella calza vorrei un bel Palio, vinto a cavallo. Tutto il resto... me l’ha portato Babbo Natale!". Prova a metterla sullo scherzo Bellocchio che confessa: "Capisco la difficoltà, ma se la Vecchietta ci potesse infilare dentro il cavallo che mi dà la chance di vincere il Palio...". Sarebbe il sogno di una vita. Quello per cui si allena, come tutti i suoi colleghi. A partire da Tamurè che resta in tema con una leggera variazione: "Vorrei trovare dentro la calza un buono da spendere il giorno del Palio per accaparrarmi un cavallo da corsa da montare". L’esperto Carburo, costretto a rinunciare al giubbetto nel 2024 per la doppia squalifica, lancia un messaggio alla Vecchietta (e non solo): "Cosa vorrei trovare nella calza? Semplice: un po’ di coerenza. Mi basta e mi avanza".

C’è chi di Palii ne ha già saltati diversi perché sanzionato. Ma adesso rientra nel giro, scontata la ’pena’, vedi Andrea Chessa detto Nappa II. Che la prende larga, senza sbilanciarsi sul fronte professionale: "Che ci vuoi mettere dentro, le cose da inserire sempre: la salute, tanta, e la felicità. La prima è la più importante di tutte. Ma anche quando c’è la felicità c’è tutto: tanto lavoro, tanta gioia, tutto". Tiene le carte coperte, perfino se si parla dei regali della Befana, Mattia Chiavassa. Che attende da tempo l’occasione di un giubbetto ’a colori’, come dice Bastiano. E sa che a luglio la fortuna gli potrebbe finalmente strizzare l’occhio. "Nella calza vorrei trovare tanta serenità per me e i miei cari", dice.