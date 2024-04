Fantacci Industrie: ci siamo. Incontro azienda-Cgil per il contratto integrativo

Novità per la vicenda Fantacci Industrie a Poggibonsi. La trattativa si apre: il 16 aprile, martedì prossimo, in programma l’incontro: azienda e Fiom Cgil Siena al tavolo per discutere le questioni del contratto integrativo aziendale che da oltre due mesi sono al centro dell’attenzione al punto di determinare anche lo stato di agitazione, con un pacchetto di scioperi già da inizio febbraio, da parte dei lavoratori del polo produttivo di via Raffaello. Interverrà il sindaco David Bussagli, che già si era confrontato in più di una occasione con la sigla sindacale adoperandosi per convocare la proprietà di Fantacci. Appelli che hanno prodotto effetti, in merito a un quadro che adesso, almeno per quanto riguarda la trattativa, conosce dunque uno sblocco, sebbene al momento resti attivo lo stato di agitazione dei dipendenti. Non casuale ieri mattina poco dopo le 8,30 la scelta della partenza del corteo dalla sede Fantacci Industrie di via Raffaello a Poggibonsi, in occasione dell’astensione dal lavoro indetta su scala nazionale per il settore privato da Cgil e Uil. "E’ come se i lavoratori fossero equiparati a un bancomat – ha detto Alice D’Ercole, segretaria provinciale senese della Cgil – e tutto questo è frutto di una cultura delle imprese, avallata dal governo, che non tiene conto della redistribuzione della ricchezza e della sicurezza nei luoghi di lavoro sulla quale è fondamentale investire". Uno sciopero di quattro ore che è divenuto poi di otto per i metalmeccanici in seguito alla decisione di Fiom Cgil Siena di estendere la fascia oraria della protesta dopo il dramma sul lavoro che si è verificato alla centrale idroelettrica di Suviana, nell’Appennino Bolognese. "Non siamo in questo caso davanti a morti bianche, ma a una strage che ha avuto origine da responsabilità chiare", ha aggiunto D’Ercole, prima della partenza del corteo delle maestranze di varie realtà produttive della Valdelsa. Manifestazione che è terminata poi in piazza Giacomo Matteotti a Poggibonsi. Ha partecipato anche il segretario provinciale della Uil, Sandro Santinami, insieme con Daniela Miniero, segretaria di Fiom Cgil Siena. In agenda ora il tavolo di Fantacci Industrie, con l’auspicio di un’intesa tra le componenti stesse di una vicenda che tiene banco da più di settanta giorni. Paolo Bartalini