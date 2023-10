Famiglie in difficoltà: "Un problema reale"

"Famiglie che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine mese. Accade anche qui da noi. All’Emporio della solidarietà, in via Montenero a Poggibonsi, la coda di persone si allunga. Vanno al lavoro, in fabbrica, pagano l’affitto, hanno figli, ma non ce la fanno. E la classe media? Sparita". Interviene Lore Lorenzi, segretaria del Pd di Poggibonsi, sulle urgenze del dibattito attuale che interessano lavoro e manovra economica. "Pochi spiccioli in tasca senza risolvere il problema dei salari, tema fondamentale per chi lavora oggi - aggiunge - ed è un vero dramma. Anche per chi lavora qui, nelle imprese, nel turismo, negli uffici. Ci vogliono più risorse ai Comuni per il sociale e il rinnovo a tappeto dei contratti per adeguarli all’inflazione. Così non si va avanti. Intanto l’economia rallenta. La recessione è davanti a noi. E il governo Meloni non fa nulla". I problemi più stringenti, quali sono? "Il caro vita e il caro bollette, l’inflazione schizzata in alto ormai da un anno e mezzo dopo la guerra in Ucraina, la spesa che diventa sempre più costosa da fare ovunque. Responsabile della situazione questo governo miope – aggiunge - e per di più l’idea del salario minimo non c’è nella manovra. E tanto meno i rinnovi salariali così come la strutturazione di un welfare per i tanti piccoli professionisti a partita Iva, forma di lavoro ormai troppo diffusa. Ci sono solo spiccioli". Quale via d’uscita, secondo il Pd? "Si impegni il parlamento - risponde Lorenzi - se riesce a far sentire la propria voce nonostante Meloni e Giorgetti, a modificare questa legge e inserire risorse aggiuntive da destinare ai fondi sociali per i Comuni e sui salari. Il Pd dovrà andare in questa direzione. Da solo nessun Comune ce la può fare, ma questo è quello che cercano di fare: far cadere le responsabilità sui Comuni visto il voto che si avvicina".